米歌手のジョシュ・グローバンが来年２月２１、２２日の２日間、東京・渋谷のＢｕｎｋａｍｕｒａオーチャードホールで単独来日公演を開催することが１８日、発表された。２０１１年に初来日し、今年で１５年。学生時代に日本語を習うほどの親日家でもある。グローバンは２００１年「ジョシュ・グローバン」でアルバムデビューし、全米チャート最高位８位を記録した。「ノエル〜クリスマス・コレクション」（０７年）が全米