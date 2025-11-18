テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、高市早苗首相の“台湾有事”に関する答弁を巡って緊迫感が高まる日中関係について報じた。７日の衆院予算委員会で高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」と述べたことに対し、中国外務省が１４日夜、中国国民に日本への渡航を避けるよう呼びかけるなど反発