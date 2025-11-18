À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë8¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ATEEZ¤Î½é¤È¤Ê¤ëVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¡ØATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY¡Ù¤¬¡¢12·î5Æü¤«¤éÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾å±Ç·à¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ø2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ù¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ATEEZATEEZ¤Ï2018Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¡£2