巨人が18日、元ソフトバンクの川原田純平選手と来季の育成選手契約を結んだことを発表しました。川原田選手は2020年ドラフト4位でソフトバンクへ入団。2022年は1試合、2023年は2試合に出場でともに1打数無安打の結果。育成選手として迎えた今季は、ファームで2打席1打数1安打1四球の成績を残しました。移籍後は背番号「067」、推定年俸は540万円と発表されています。