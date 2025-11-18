紅葉の名所で知られる愛知県豊田市の香嵐渓（こうらんけい）が見頃を迎え、大勢の観光客でにぎわっている。人気の撮影スポットとなっている「待月橋」や「もみじのトンネル」などでは、訪れた人たちが色づいた葉を見上げてスマートフォンのカメラを向けたり、散策を楽しんだりしていた。家族で訪れた同県岡崎市の会社員男性（２９）は「初めて訪れたが、紅葉の色が濃く、とてもきれい。これからは毎年来たい」と笑顔で話して