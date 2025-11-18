ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、18日 国家主席への表敬訪問など公式行事に臨まれる。記者リポート：現地流の丁寧なあいさつやラオス語で早速交流された愛子さま。心を込めた親善の旅が始まります。17日夜、ラオスの首都ビエンチャンに到着した愛子さまは、幸せを祈る伝統的な民族舞踊の歓迎を受け、「温かく歓迎して頂き大変うれしく思っております」と喜び、両手を合わせるラオス流のあいさつで感