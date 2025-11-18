現地時間16日に開催された北中米ワールドカップアフリカ予選プレイオフ決勝にて、ナイジェリア代表はDRコンゴと対戦。試合はPK戦の末、ナイジェリアが敗れた。勝てば来年3月の大陸間プレイオフの出場権を獲得できるナイジェリア。開始3分にMFフランク・オニェカのミドルシュートで先制するが、32分に失点。その後はスコアは動かず、延長戦でも決着がつかなかったためPK戦へ。結果3−4でPK戦を制したDRコンゴが勝利し大陸間プレイオ