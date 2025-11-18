17日(現地時間)、ドイツはワールドカップ欧州予選でスロバキアと対戦して6-0で勝利し。来年夏に開催されるワールドカップ本大会への出場権を獲得した。ドイツは欧州予選の初戦となったスロバキア戦に0-2で敗れたが、そこから4連勝。グループ首位に立ってスロバキアとの再戦に臨み、18分にニック・ヴォルテマーデ(ニューカッスル)が先制点をマークすると、そこから前半だけで一挙に4点を奪ってハーフタイムへ。後半も攻撃の手を緩め