バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 “GRAND CAPSULE” Vol.02」を発売する。現在ガシャポンオンラインにて予約受付中、お届け時期は2026年3月下旬頃。全2種で価格は1500円。2026年3月下旬頃お届け「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 “GRAND CAPSULE” Vol.02」(全2種・1500円)「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 “GRAND CAPSULE” Vol.02」は、スケールアップした