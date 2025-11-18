S.RIDEは、タクシーアプリ「S.RIDE」に5段階のランク制を11月5日から導入した。ランクは毎月更新し、S.RIDEプレミアム加入や前月の利用回数で決まる。ベーシック、シルバー、ゴールド、ダイヤモンド、ブラックの5段階で、付与ポイントの倍率や特典機能を拡充し、アプリ画面もランクに合わせて表示を切り替える。例として、ブラックはプレミアム加入かつ前月のアプリ配車が30回以上が条件。付与ポイント数は、配車方法や支払いなど