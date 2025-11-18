藤川監督はどのように捕手起用を進めていくかも注目となる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext電撃トレードとなった。今オフ第1弾のトレードはセ・リーグ優勝の阪神とパ・リーグ2位の日本ハムの間で行われた。【動画】これぞ虎の主砲！佐藤輝明の豪快な17号満塁弾シーン11月14日に日本ハムのベテラン捕手、伏見寅威と阪神からは中継ぎ左腕、島本浩也の交換トレードが成立。両球団から発表があった。注目は今季ぶっちぎりの優