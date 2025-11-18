U-NEXTは18日、MVNOサービス「U-NEXT MOBILE」の提供を開始した。データ容量は20GBで月額料金は1800円。動画配信サービス「U-NEXT」とセットで契約すると、割引や毎月進呈されるポイントの利用で、実質月額300円で利用できるとアピールする。 ドコモ回線の5G対応で、SIMはeSIMのみサポートする。月のデータ容量は20GBで余ったデータ容量は、合計100GBを超えない限りは有効期限