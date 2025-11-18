Ｊ１名古屋は１８日、ＦＷユンカーが今季限りで契約満了になることを発表した。ユンカーは２３年に浦和からの期限付き移籍で加入し、２４年シーズンから完全移籍に移行。２３年は３３試合出場で１６得点を奪ったが、２４年はけがに苦しみ１９試合４得点。今季もここまで１４試合１得点に終わっていた。ユンカーのコメント全文は以下の通り。「皆さんにお別れを言わなければならないことを、とても寂しく思います。皆さんと