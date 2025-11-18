◆第５６回明治神宮野球大会第５日▽大学の部・準決勝立命大１―０名城大（１８日・神宮）準決勝が行われ、立命大（関西五連盟第二）が名城大（北陸・東海三連盟）との接戦を制し、初の決勝進出を決めた。０―０の４回に２死三塁の好機を作り、高橋大和投手（２年＝社）がセーフティーバントを決めて１点を先制した。その後は無得点に終わったが、先発した高橋が６回５安打無失点と好投。３番手ではソフトバンク・若田部健一