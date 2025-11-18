２連勝でサフラン賞を制したアルバンヌ（牝２歳、美浦・田中博康厩舎、父アドマイヤマーズ）は、次走に予定している阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）で坂井瑠星騎手と新コンビを組むことが決まった。同馬を管理する田中博調教師が１１月１８日、明かした。１１月１４日に放牧先から帰厩しており、指揮官は「もう少しふっくらしてほしいのはありますが、性格的に実になりづらいところはあります。２歳の牝馬にしては、夏からレー