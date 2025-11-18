前走の札幌２歳Ｓで２着に好走したジーネキング（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は、引き続き斎藤新騎手とのコンビでホープフルＳ（１２月２７日、中山）に直行する。同馬を管理する斎藤誠調教師が１１月１８日、明かした。現在は放牧に出ており、来週中に帰厩する予定という。指揮官は「状態も上がってきているし、成長してくれています」と説明した。