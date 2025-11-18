デビュー２連勝で新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、引き続き津村明秀騎手とのコンビで朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）に向かう。今週中に美浦トレセンに帰厩する予定。同馬を管理する手塚貴久調教師が１１月１８日、明かした。