マイケル・マン監督の傑作クライム映画『ヒート』続編映画『ヒート2』で、クリスチャン・ベールが主要な役を演じることがわかった。レオナルド・ディカプリオが主演を務める。米が報じた。 マン監督とメグ・ガーディナーが執筆した小説『ヒート2』に基づく。この原作小説は、映画の出来事から7年前の前日譚と、映画のエンディング直後から始まる後日譚が交錯する内容だ。 二人が演じる役は