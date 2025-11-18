俳優ソン・ジュンギが日本でのファンミーティングを幸せな雰囲気に染め上げた。【写真】ソン・ジュンギ、妊娠中のイギリス人妻と2SHOTソン・ジュンギは、去る11月12日に東京、14日に大阪で「2025 SONG JOONG KI FANMEETING ‘Stay Happy’ in JAPAN」を開催した。日本でのファンミーティングは約14年ぶりで、会場は喜びと熱気で埋め尽くされた。ソン・ジュンギは『告白』の日本語バージョンを歌いながら、ファンミーティングの幕を