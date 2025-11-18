エミー賞史上最多18冠に輝いたドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2に、目黒蓮が出演することがわかった。 目黒蓮はSnow Manのメンバー。和忠（かずただ）と呼ばれるキャラクターを演じる。 米FX製作、配信のドラマ「SHOGUN 将軍」は日本の戦国時代を描く時代劇。主演・製作を務める真田広之が「本物らしさ」の再現に徹底し、世界的な評価を受けた。エミー賞をはじめ世界中の賞を席巻。好評を受けてシ&