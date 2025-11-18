名古屋駅の階段で少女2人のスカートの中を盗撮しようとしたとして名古屋市の職員の男が逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反未遂などの疑いで逮捕・送検されたのは名古屋市の職員で中川区富田支所に勤務する46歳の男です。 警察によりますと男は、16日午後1時40分ごろ、名古屋駅の階段で16歳の少女2人のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたなどの疑いが持たれています。 調べに