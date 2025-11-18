メ～テレ（名古屋テレビ） 高市総理大臣の台湾有事に関する発言に中国側が反発を強めていることをめぐり、愛知県の大村秀章知事は国に対し、事態の沈静化を求めました 「一線を踏み越えた発言と言われても仕方ないことだと思います。十分に話し合いをして、事態を収めていただきたい」（愛知県 大村秀章 知事） 愛知県は、中国の江蘇省、広東省と友好提携の関係にあります。 大村知事は、「現時点で愛知県と中国と