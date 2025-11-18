子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 昔から付き合いのあるおばさまの言動 @ママリ 皆さん、出産祝い頂いたら次の日にお礼の電話など入れますか？？ 少し長くなる