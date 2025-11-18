今日18日の東海地方は、強い寒気が流れ込み、冬の寒さとなっています。岐阜県山間部では、断続的に雪が降り、積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。寒さの底は、20日(木)の朝となりそうです。ただ、厳しい寒さは一時的で、週末は暖かな陽気が戻る見込みです。今日18日は冬の天気分布に一気に寒く今日18日、日本付近は西高東低の気圧配置に変わり、東海地方にも強い寒気が流れ込み始め