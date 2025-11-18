メ～テレ（名古屋テレビ） 17日はドラゴンズの契約更改交渉があり、3人の選手が交渉に臨みました。 チーム最年長・40歳の大島洋平は、大幅4000万円ダウンの推定6000万円プラス出来高で契約を更改しました。 今シーズンは、通算安打数を球団歴代3位となる2067安打まで伸ばしたものの、自己最少となる59試合の出場にとどまりました。 今シーズンも、リリーフ陣の柱として活躍した清水達也。