部下にボイコットされたアラフォーの雑誌編集者が柴犬専門雑誌を作る―。【写真】福助に予知能力が？大東駿介さん主演のドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（NHK総合・火曜10時〜）の第7回「犬勘、シバ勘、第６感！？」が、11月18日に放送される。原作は片野ゆかさんのノンフィクション『平成犬バカ編集部』。犬を通して編集部員の心がつながっていく様子を描くヒューマンドラマです。＊以下11月18日放送回のネタバレ