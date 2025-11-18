コメディからシリアスな作品まで圧倒的な存在感を見せる一方でバラエティでは軽妙な語り口で笑いを取る俳優の大泉洋さん。主演するSFラブロマンス『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、毎週火曜９時〜）では、ひょんなことからエスパー能力を手に入れてしまったサラリーマン・文太を演じている。脚本の野木亜紀子さんが「あて書き」したという文太は、コミカルな中にも哀愁が漂う大泉さんならではの魅力を引き出した役。大泉さ