俳優の仲里依紗（36）が出演する東急・渋谷まちづくりのCM第3弾「GOOD アガる↑ SHIBUYA NAVI」篇の放映が、全国で始まった。【映像】仲里依紗のカラフルなセットアップ姿テレビゲームのようなピクセルアートの世界で、巨大な仲が渋谷の再開発エリアを案内する今回のCM。そんな仲が「渋谷の思い出」を明かした。仲「（渋谷の思い出は）20歳の誕生日のとき、スクランブル交差点を渡ってセンター街にいて、1人で誕生日を迎えた。