日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第6話が11月16日に放送されました。【写真】頭は真っ白。病床の姿はやつれていて…第6話では、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」社長で馬主の耕造（佐藤浩市）が、がんを告白。自身とロイヤルホープの引退を宣言し、最後の有馬記念に挑みました。その中で、耕造の隠し子・耕一（目黒蓮）が見せた行動と次回予告が反響を呼んでいます。本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早