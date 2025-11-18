凱旋門の視察に向かう際、集まった人たちに手を振られる愛子さま＝18日、ビエンチャン（代表撮影・共同）【ビエンチャン共同】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは18日午前（日本時間18日午後）、首都ビエンチャン中心部で、ラオスを代表する建築物の一つ、凱旋門（パトゥーサイ）を視察された。凱旋門はフランスからの独立を記念して1957〜68年にかけて建設された。高さ49メートルで最上部からはビエンチャ