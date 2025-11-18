Image: Adriano Contreras / Gizmodo Acer¤Î¿·ºî¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖThe Predator Triton 14 AI¡×¤Ï¡¢·Ú¤¯¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ª³¨ÉÁ¤­¥Ñ¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥²¡¼¥Þ¡¼¿´¤¯¤¹¤°¤ëÄ¶¹âµ±ÅÙ¤ÎRGB¥é¥¤¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£The Predator Triton 14