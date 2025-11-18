DeNAは18日、颯の背ネームと登録名の変更を発表した。【登録名】変更前:颯 → 変更後:中川颯【背ネーム】変更前:HAYATE → 変更後:N.HAYATE中川颯はオリックス時代、DeNAに移籍してから登録名「中川颯」、背ネームは「HAYATE」だったが、登録名を今季は颯に変更していた。来季からは新登録名、背ネームで活躍を目指す。