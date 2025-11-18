17LIVEは全国で約50店舗を展開しているカレー専門店「100時間カレー」を運営するアークスとコラボレーションしたイベント「Vライバー限定！神田カレーグランプリ優勝！“100時間カレー”とHotなコラボ」を開催している。 本イベントは、17LIVEで活動中のVライバーを対象に行われる。上位に入賞し、オーディションで選出された5名のVライバーには、ECサイトなど