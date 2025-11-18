１８日、広島市中区の県立美術館近くでサルが目撃され、広島市や警察が捕獲に向け捜索しています。 警察によりますと午前８時半ごろ、中区の県立美術館近くで「サルがいます。逃げていきました」と目撃者から１１０番通報がありました。 約５０分後には県立美術館の近くにある広島女学院中学・高校の建物の屋根の上にサルがいることを警察官が確認したということです。 サルは学校の敷地から出て北側に逃げて行ったということで