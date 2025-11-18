新潟市中央区の市道でイノシシの目撃がありました。 18日午前8時55分ごろ、新潟市中央区汐見台で体長約1mのイノシシ1頭が目撃されました。 目撃した通行人によると、イノシシは浜浦小学校と日本歯科大学の間の市道から、関屋分水路方向の松林に走っていったということです。付近には集合住宅もあり、警察が周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています。