大村市の公園で、3万4000球のLEDライトが園内を彩るイルミネーションが始まりました。 イメージカラーの緑やカラフルな光が、冬の公園を彩ります。 大村市のボートレース大村に隣接する「グルーンおおむら」は11月、オープンから3周年を迎え、イルミネーションをリニューアル。 3万4000球のLEDライトで、園内の木々や遊具を装飾しています。 （来