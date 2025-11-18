木原官房長官は１８日午前の記者会見で、南アフリカで２２〜２３日に開かれる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に合わせた日中首脳会談開催の可能性を問われ、「日中間の様々な対話を行うことに日本側はオープンだ」と述べた。サミットには高市首相と中国の李強（リーチャン）首相が出席するが、中国外務省は１７日、日中首脳会談の予定はないと明言した。台湾有事と「存立危機事態」を巡る高市首相の国会答弁への