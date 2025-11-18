◇第56回明治神宮野球大会大学の部準決勝立命大1―0名城大（2025年11月18日神宮）明治神宮野球大会大学の部は18日に準決勝が行われ、立命大が名城大を1―0で下して初の決勝進出を決めた。武器とする投手力で初優勝に王手をかけた。今大会初登板初先発の高橋大和（2年）が6回無失点の力投。今大会3試合で2度目の零封勝利に導いた。来秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ左腕の有馬伽久（がく＝3年）は、1―0の9回1死二塁