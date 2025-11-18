マイルCS（23日、京都芝1600メートル）に登録していたエコロヴァルツ（牡4＝牧浦、父ブラックタイド）は同レースを回避し、福島記念（22日、福島芝2000メートル）に向かう。17日に発表された福島記念のハンデは58.5キロだった。この回避により、出走馬決定順19番目のシャンパンカラー（牡5＝田中剛、父ドゥラメンテ）が除外対象から繰り上がった。23年NHKマイルC以来のG1制覇を目指す。シャンパンカラーに代わり、タイムトゥ