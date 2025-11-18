「明治神宮野球大会・大学の部・準決勝、立命大１−０名城大」（１８日、神宮球場）立命大が名城大を下して初の決勝進出を果たした。先発・高橋は６回５安打無失点と好投。四回から六回までは毎回得点圏に走者を置くも粘投。１点リードの六回２死満塁では遊ゴロに切ってピンチを脱し、ベンチのナインとハイタッチを交わした。打っては四回２死三塁で三塁側にセーフティーバントを転がし、三塁への先制適時内野安打。激走を見