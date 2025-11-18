花角知事は18日、東京電力福島第一原発を視察しています。柏崎刈羽原発の再稼働について近く示すとしている判断が注目されます。【記者リポート】「知事を乗せた車が資料館へと到着しました」18日朝、福島県富岡町の東京電力廃炉資料館を訪れた花角知事。【花角知事】「あす定例会見がありますよね…」報道陣の取材に明確には答えず、バスに乗り込み福島第一原発の視察に向かいました。2011年に事故が起こった福島第一原発で