１１月１７日の「将棋の日」表彰・感謝の式典が１８日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、日本将棋連盟山形県支部連合会顧問の大泉義美さん（８０）が第３１回大山康晴賞を受賞した。１９４５年生まれの大泉さんは６４年に初段、２０１０年に六段を取得。同年には棋道師範を取得し、普及にも尽力している。大泉さんは山形県支部のほか、６４年の発足当初から同県の天童支部にも入会している。当時を「将棋に対する出会いでも