日置市のペットボトルリサイクル工場で、17日、しました。 事故があったのは日置市東市来町にあるペットボトルをリサイクルするグリーンジャパン美山加工センターです。 日置警察署によりますと、18日午後2時前、圧縮されて運ばれてきたペットボトルをバラバラにする「破袋機（はたいき）」という機械に入れる作業をしていた男性作業員が、足場から転落し、機械に挟まれました。 事故に気付いた同僚が男性を助け出