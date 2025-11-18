宇宙飛行士・油井亀美也さんの出身地、南佐久郡川上村では18日、宇宙にいる油井さんと地元の子どもたちなどが会話する交信イベントが開かれました。油井亀美也宇宙飛行士「ここ（宇宙）であればこんな感じで…」無重力の感覚を問われ軽々とバク宙をしてみせたのは、国際宇宙ステーションに滞在中の油井亀美也さん。18日、油井さんの地元・川上村で開かれた交信イベントには、村民や佐久地域の小中学生などおよそ900人が参加