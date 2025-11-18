地域の資源である森林への親しみを持ってもらいたいと園児が工作を体験しました。丸や四角の木材からお気に入りを見つけて工作をするのは伊那市の西春近北保育園の園児たちです。これは伊那市が子どもたちに森林資源に親しみ豊かな感性を育んでほしいと12年前から市内の保育園で実施している木育事業の一環です。用意された木材は市内で伐採されたアカマツやヒノキです。18日は年中、年長の園児34人が地域の人や木工職人などに手伝