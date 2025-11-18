ビットコイン下げ止まらず、7カ月ぶりに9万ドル台割れ ビットコイン（ドル）(NY時間23:29) １ビットコイン＝89963.81（-1862.76-2.03%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間23:29) １ビットコイン＝13961484（-289082-2.03%） ※円はドル円相場からの計算値