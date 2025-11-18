讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、全国のロードサイド店を中心に『鴨ねぎうどん』『牡蠣たまあんかけうどん』を25日より期間限定で販売する。また、同日より『こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん』をショッピングセンター・テナント店を中心に販売開始。【写真】旨みが凝縮された「揚げ牡蠣」いよいよ冬の厳しい寒さが感じられるようになったこの季節。同店では、あたたかいうどんを豊富に用意している。全店に在籍している麺職