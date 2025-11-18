１７日、記念写真に応じる何立峰氏（右）とクリングバイル氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京11月18日】中国とドイツの第4回ハイレベル財政・金融対話が17日、北京で行われた。中国側代表の何立峰（か・りつほう）国務院副総理とドイツ側代表のクリングバイル副首相兼財務相が共同議長を務めた。１７日、北京で行われた第４回中独ハイレベル財政・金融対話。（北京＝新華社記者／戴天放）