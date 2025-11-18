「大丈夫、もう大丈夫です!」U-17日本代表DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)は右目の上に絆創膏を貼った姿になりつつも、「(ドクターの)先生に縫ってもらったんで、もう問題ないです」と笑顔を浮かべた。15日に行われたU-17ワールドカップのラウンド32・U-17南アフリカ代表戦で先発したメンディーは空中戦での接触プレーで右目の上を切ってしまい、無念の途中交代となった。当時も「俺、やれますよ!」と強行での継続