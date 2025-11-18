『誰カブキ』の#3が放送。Instagramのフォロワー数は243万人を誇り高級時計や高級車を多数所持する男性有名人が、衝撃的な衣装を身にまとい六本木を激走。「背が高い！」「手足が長い」などの声が上がった。【映像】衝撃の姿の有名男性タレント『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てること